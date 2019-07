Cavendish kan ploegleiding niet overtuigen en mist de Tour

De 34-jarige Cavendish kwakkelde met zijn gezondheid en slaagde erin de Ronde van Slovenië niet in de ploegleiding te overtuigen. De Noor Edvald Boasson Hagen en de Italiaan Giacomo Nizzolo zijn de renners die zijn rol kunnen overnemen. Voor Cavendish is het de eerste keer sinds 2006 dat hij niet deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. De Tour begint zaterdag in Brussel.

Dimension Data spreekt van een Tourploeg barstensvol ervaring die een aanvallende rijstijl nastreeft. Boasson Hagen won al drie Touretappes en heeft ook dit jaar al drie overwinningen op zak. Nizzolo maakt zijn debuut. Hij reed al wel zeven keer de Giro d’Italia. De 30-jarige Italiaan, overgekomen van Trek-Segafredo, won vorige week nog de slotrit in de Ronde van Slovenië.



De ploeg bestaat verder uit de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg, de Brit Stephen Cummings, de Tsjech Roman Kreuziger, de Denen Michael Valgren en Lars Bak en de Amerikaan Ben King. Cummings won al twee keer een rit in de Tour. De 33-jarige Kreuziger eindigde vier keer in de top tien. Net als Valgren, vorig jaar winnaar van de Amstel Gold Race, is hij nieuw bij Dimension Data. King is al bezig aan zijn derde seizoen bij het team. Hij maakte vorig jaar indruk met twee ritzeges in de Ronde van Spanje. ,,Ik heb lang op de bevestiging gewacht. Voor veel Amerikanen is de Tour de enige wedstrijd die ze kennen. Het is heel belangrijk voor me”, aldus King.