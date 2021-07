Cavendish na 33ste zege in Tour: ‘Een sprint uit het boekje’

Cavendish was net als bij zijn eerste twee sprintzeges deze Tour vooral dankbaar voor de hulp van zijn teamgenoten van Deceuninck–Quick-Step. ,,Dit was echt een old school sprint, alles ging goed. De lead-out was perfect, helemaal uit het boekje. De jongens kwamen op kop, gingen keihard en ik moest er alleen nog voorbij zien te snellen. Ik moest eigenlijk alleen in de laatste 150 meter aan de bak. Ik wist dat als we de laatste bocht goed aan de buitenkant zouden nemen, dat de snelheid en de lijn dan perfect zou zijn.”



Cavendish klopte Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) in de sprint in Valence, maar gaf aan dat hij dat zonder de hulp van zijn teamgenoten niet had kunnen doen. ,,De jongens doen alles voor mij. Julian Alaphilippe trekt de sprint voor mij aan, maar ook de hulp van Michael Mørkøv was weer perfect. De wereldkampioen, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en een renner die voor goud gaat op de Olympische Spelen”, doelde de Brit van Deceuninck - Quick-Step op Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Kasper Asgreen en Michael Mørkøv. De Fransman, de Italiaan en beide Denen zijn in vlakke etappes helpers van onschatbare waarde. ,,Ik moet het wel afmaken als zij dit voor mij doen”, zei Cavendish.