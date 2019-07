Cavendish ontgoocheld door absentie in Tour

Voor Cavendish is het de eerste keer sinds 2006 dat hij niet deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. Volgens de ploegleiding is hij nog niet in de juiste vorm, na problemen met zijn gezondheid. Cavendish weerspreekt dat.

,,Zoals ik steeds in mijn carrière heb gedaan, werkte ik naar een vormpiek toe. Dat heeft bijna altijd geleid tot resultaten. Zeker in de speciale wedstrijd die de Tour is, waar mijn dertig ritzeges mijn carrière hebben vormgegeven. Na een lang en moeilijk gevecht met het Epstein Barr-virus en dankzij een speciaal trainingsprogramma om te pieken in juli, voelde ik dat ik er helemaal klaar voor was.”