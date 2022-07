Christophe Laporte maakt de Tour de France van Jumbo-Visma nóg mooier: ‘Dit is echt ongelooflijk’

Voor de vijfde keer staat er ‘s avonds champagne op tafel bij Jumbo-Visma in deze Tour de France. Ditmaal komt het dagsucces niet door Jonas Vingegaard of Wout van Aert, maar door Christophe Laporte die met een late uitval zijn grootste overwinning uit zijn carrière boekte. ,,Het is echt ongelooflijk.”

Op papier was het - zoals wel vaker - een aankomst voor Van Aert, maar de plannen bij Jumbo-Visma werden in de laatste tien kilometer duidelijk: alles op Laporte. De Fransman, in het bezit van een prima eindschot, wachtte het niet op de sprint af en reed in een streep naar de overgebleven aanvallers toe. Vervolgens liet hij Jasper Stuyven, Alexis Gougeard en Fred Wright achter en begon hij aan een korte solo. Met succes: hij bleef het sprintende peloton in Cahors voor.



Laporte had er al een zware Ronde van Frankrijk opzitten, waarin hij veel werk voor zijn succesvolle ploeg heeft verzet. ,,Ik heb altijd alles gegeven en vandaag kreeg ik mijn kans. Het is een uitzonderlijke dag in een uitzonderlijke Tour”, zei hij.

,,Ons eerste plan was om Vingegaard in de laatste 3 kilometer te brengen en toen nam Van Aert de leiding. Hij had me al laten weten dat het voor mij was vandaag. Net voor de laatste kilometer zag ik dat er een gaatje viel en maakte ik de sprong naar de koplopers. Het is niet te geloven dat ik het kon afmaken. Ik was überhaupt al blij om opgeroepen te worden voor de Tour en nu win ik een etappe. Het is ongelooflijk.”

Voor Jumbo-Visma is het alweer de vijfde etappezege in deze Tour. Voor de Fransen is het pas de eerste. ,,Ik ben niet alleen blij voor mezelf en het team, maar ook voor het Franse publiek. Eindelijk wint er hier een Fransman.”

Beloning

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman was de ritzege van de Fransman allerminst gepland, maar volgde hij zijn instinct. Zeeman is blij voor Laporte en voor de Fransen die hun ritzege in deze Tour hebben. ,,Het is een superspeciale overwinning na een heel spannende finale”, zei hij bij Eurosport.

,,Het plan vandaag was alleen om de leiderstrui van Jonas Vingegaard te verdedigen. We wisten dat het een verraderlijke rit zou zijn met veel smalle wegen”, zei Zeeman. “De sprintersploegen hebben heel hard moeten werken en er was een gebrek aan controle in het peloton én Christophe had blijkbaar heel goede benen.”

Het was volgens de sportief directeur niet vooraf bekend dat de Fransman van de ploeg zou gaan aanvallen. ,,Hij maakt op het moment zelf gebruik van de mogelijkheid. Dit was een renner die zijn instinct volgde. En hij heeft de beloning gekregen.”

