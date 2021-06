Colbrelli over val Roglic: ‘Geloof niet dat het mijn schuld is’

,,Natuurlijk is het nooit leuk om iemand te zien vallen in een koers", aldus Colbrelli. ,,De val met Roglic was ongelukkig. Het peloton schoof van links naar rechts op de smalle wegen in de finale van de etappe. Roglic kwam van achteren en probeerde op te schuiven. Onze sturen kwamen in elkaar en we vielen bijna allebei. Het was puur geluk dat ik op mijn fiets kon blijven zitten.”