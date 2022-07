Column Laurens ten Dam | Er wacht Jumbo-Visma een zware beslissing

Ik heb het grapje vaak gemaakt, ergens ver in de derde week zo vlak voor Parijs. Ik zat dan aan het ontbijt, bij voorkeur naast ‘partners in crime’ Lars Boom en Bram Tankink, te wachten totdat hij verscheen. Waar Merijn Zeeman in de eerste twee weken fris gedoucht na een snelle ochtendloop acte de presence gaf, was het in de derde week heel anders.