Complete chaos in de Tour: Merlier sprint naar winst en Van der Poel blijft leider

Tim Merlier heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen. In een door valpartijen ontsierde sprintvoorbereiding was de ploeggenoot van Mathieu van der Poel - die leider blijft - uiteindelijk de snelste. Caleb Ewan en Peter Sagan kwamen in volle sprint hard ten val. Ook Primoz Roglic smakte eerder tegen het asfalt, verloor 1.21 minuut en maakte zo de rampdag van Jumbo-Visma compleet.

Na twee spectaculaire etappes met aankomsten heuvelop waren ditmaal de sprinters aan zet. Met Van der Poel in de gele leiderstrui ging het peloton om 13.10 uur van start en duurde het in tegenstelling tot voorgaande dagen niet lang totdat de kopgroep van de dag was gevormd. Ide Schelling voltooide een hattrick door opnieuw mee te zitten. Zijn eindstreep lag halverwege de etappe op de Côte de Cadoudal, de eerste van twee beklimmingen.

Rampdag Jumbo-Visma

Een regelrechte rampdag voor Jumbo-Visma. Robert Gesink moest de strijd na een val staken en ook de klassementsmannen van de ploeg kwamen ten val. Tourfavoriet Primoz Roglic verloor zelfs meer dan een minuut op zijn concurrenten.

Schelling pakte het enige puntje op de klim van vierde categorie en liet zich vervolgens weer terugzakken in het peloton, in de wetenschap dat hij de bolletjestrui weer had heroverd. Een dag eerder was hij de leiding in het bergklassement nog kwijtgeraakt aan Van der Poel, maar mocht hij als nummer twee wel in de bolletjestrui van start gaan. Aan één punt had hij genoeg om als enige aan de leiding te gaan.

Onderweg vond er vervolgens een merkwaardig en ongelukkig moment plaats. Met nog 144 kilometer te gaan smakte Geraint Thomas na een verkeersdrempel tegen het asfalt en nam hij in zijn val Robert Gesink mee. Tourfavoriet Thomas kon zijn weg ondanks een - zo leek het - schouderblessure vervolgen, terwijl het einde verhaal was voor Gesink. Zijn ploeg liet weten dat bij de Achterhoeker het gewricht tussen schouderblad en sleutelbeen is ontwricht door de val. Een flinke aderlating voor Jumbo-Visma dat met zeven renners verder moet.

Volledig scherm Robert Gesink. © AFP

Het bleef wat pech betreft voor Jumbo-Visma niet bij het uitvallen van Gesink. Nadat David Gaudu en Miguel Angel Lopez op tien kilometer van de meet vielen, ging daarna bijna de hele ploeg van Jumbo-Visma tegen de grond op de smalle Bretonse wegen. Steven Kruijswijk en Primoz Roglic moesten in de achtervolging en een achterstand van een minuut goed maken op het peloton. Ondertussen bleef het niet bij die valpartijen, want ook Jack Haig en Arnaud Démare kwamen even later hard ten val. Ook Tadej Pogacar was bij die val betrokken. Hij verloor uiteindelijk 26 seconden.

Ondanks alles draaide het vooraan op een sprint uit en ook daarin werd gevallen. Merlier werd door zijn ploeggenoot Philipsen goed op gang gebracht. Sagan zat in het wiel van Merlier, maar zag in de laatste honderden meters in een flauwe bocht naar rechts Ewan onderdoor duiken. De kleine Australiër raakte de controle over zijn fiets kwijt, viel met een topsnelheid hard neer en nam Sagan in zijn val mee. Merlier bleef overeind en boekte voor zijn ploeg- en landgenoot Philipsen de mooiste overwinning uit zijn carrière. Bouhanni eindigde daarachter als derde.



Van der Poel bereikte heelhuids de finish op de zevende plek en blijft drager van het geel. DSM-sprinter Bol finishte als achtste. Roglic passeerde op 1.21 minuut van de ritwinnaar de finishlijn.

Volledig scherm Merlier en Philipsen sprinten, Sagan en Ewan vallen. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Tim Merlier wint, in de achtergrond Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Tim Merlier. © AFP

Volledig scherm Mathieu van der Poel juicht voor zijn ploeggenoot Tim Merlier. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Primoz Roglic. © AP

