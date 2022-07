Corona treft twee renners in Tour: ploegmaat van leider Tadej Pogacar naar huis

,,Helaas heeft Laengen positief getest op Covid-19 en zal hij niet starten in de etappe van vandaag”, liet het team van Pocar weten via Twitter. Volgens ploegarts Adriano Rotunno testte Laengen een dag eerder nog negatief tijdens een routinecontrole. Maar de 33-jarige renner meldde dat hij ‘s avonds last van zijn keel kreeg. “De antigeentest was positief en de diagnose is deze ochtend bevestigd door de PCR-test. Volgens het protocol zal de renner voor de veiligheid van hemzelf en het peloton worden teruggetrokken.”



Geoffrey Bouchard gaat evenmin van start in de achtste etappe van de Tour de France. De Fransman van AG2R voelde zich al niet fit tijdens de zevende etappe naar La Super Planche des Belles Filles en deed na afloop direct een antigeentest. Die was positief. ,,Tijdens de rit voelde ik me al niet zo goed. Het is een enorme teleurstelling, want we kwamen juist op mijn favoriete terrein, de bergen. Het is mijn eerste Tour de France en het is jammer dat hij zo eindigt”, zei de 30-jarige Fransman. ,,Ik wens mijn teamgenoten veel succes en sterkte voor de rest van de Tour.”

Streng protocol

Zijn ploeg laat weten dat er een streng protocol is gehanteerd om voor de gezondheid van de renners en de staf te zorgen. ,,We voelen mee met Geoffrey, op wie we de komende dagen rekenden”, zei ploegbaas Vincent Lavenu. “De Tour is nog niet voorbij en we hopen nog steeds voorin mee te doen als we in de bergen komen.” AG2R meldde dat iedereen donderdagavond of vrijdagochtend een test had ondergaan en negatief had getest.

Bouchard en Laengen zijn de vijfde en zesde uitvaller in deze Tour. Eerder konden de Australiër Jack Haig, de Oostenrijker Michael Gogl, de Italiaan Daniel Oss en de Luxemburger Alex Kirsch niet verder. De Fransman is de eerste renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde verlaat. Voor de start van de Tour in Kopenhagen werden wel enkele renners vervangen na positief te hebben getest. Er zijn nog 171 renners in koers.

