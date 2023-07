De eerste serieuze bergritten zitten er op: dit is de tussenstand van het Tour Wielerspel

Met samenvatting Zit er een luchtje aan het gat dat de Yates-broers sloegen? ‘De motoren hebben een rol gespeeld’

De familie Yates heeft er een geweldige eerste dag in de Tour de France opzitten. Tweelingbroers Adam en Simon reden in de afdaling van de Côte de Pike weg uit het groepje der favorieten. Ze bleven voorop en Adam veroverde de eerste gele trui in de Tour. Volgens Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, werd het spelletje wel niet helemaal eerlijk gespeeld.