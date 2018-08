De Gendt en Kwiatkowski kritisch op voorstel Lappartient

De Gendt kreeg steun van Michal Kwiatkowski, ploegmaat van Tourwinnaar Geraint Thomas. De Pool kan zich niet vinden in de maatregelen, die duidelijk bedoeld zijn om de dominantie van Team Sky te doorbreken. ,,De dominantie van Sagan is boeiend, de dominantie van Quick-Step in het voorjaar is boeiend, de dominatie van BMC in de ploegentijdrit is boeiend, maar de dominantie van Team Sky in grote rondes is saai. Dus laten we het wielrennen dan maar op zijn kop zetten'', reageerde hij.