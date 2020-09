De leiderstrui is nu nog een giftig geschenk

Sunweb moet zichzelf opnieuw uitvinden na vertrek Dumoulin

2 september Team Sunweb is in het post-Tom Dumoulin-tijdperk beland. Vorig jaar miste hij de Tour vanwege een blessure, maar nu is Dumoulin écht weg bij de Duits-Nederlandse ploeg die zich de eerste Tourdagen nadrukkelijk laat zien. Sunweb moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden.