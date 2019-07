De Tour de France volgens Van der Poel: ‘Alaphilippe is mijn favoriet’

Door Daan Hakkenberg



Elke dag schakelt Mathieu van der Poel even in voor de Tour de France. In het Italiaanse Livigno (waar hij op hoogtestage was), het Franse Les Gets (waar hij teleurstellend zestiende werd in de wereldbekerwedstrijd mountainbike) of thuis in het Belgische Kapellen. ,,Vroeger keek ik eigenlijk nooit naar de Tour, ik vond het saai. Maar omdat ik nu zelf ook tussen die mannen rijd, kan ik het niveau meer inschatten. Dat maakt het leuker om te kijken.’’