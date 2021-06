De vergeten gele trui van Adrie van der Poel: ‘Mathieu in het geel op het podium, dan heb ik mijn revanche’

Door Daan Hakkenberg



Nog precies zoals Adrie van der Poel ’m heeft uitgetrokken op 3 juli 1984. Aan de voorkant zitten nog wat bruine vlekjes. ,,Van de broodjes met confituur onderweg. Die trui is nooit gewassen’’, zegt Van der Poel over de wollen gele trui die hij uit een plastic tasje heeft gehaald. Een dag eerder heeft zijn vrouw Corinne de trui van zolder gehaald. ,,Ik had al gekeken in de la van mijn bureau, maar daar lag-ie niet. Corinne had ’m zo gevonden. In die lockdown met corona hebben we de zolder netjes opgeruimd. Toen zijn de truien in koffers gegaan.’’