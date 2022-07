Debutant Fabio Jakobsen slaat direct toe in eerste massasprint Tour de France

Jakobsen was na een etappe over ruim 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg nipt sneller dan Van Aert. Waaiervorming bleef op de Grote Beltbrug, een gevreesde brug van zo'n twintig kilometer in de finale, uit. In de slotkilometers was er nog wel een massale valpartij, met onder andere tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen verloor echter geen tijd, omdat de crash in de laatste drie kilometer was.