Deelnemerslijst Tour de France Femmes | Annemiek van Vleuten en Demi Vollering kennen ploeggenoten

Movistar

Annemiek van Vleuten

Liane Lippert

Floortje Mackaij

Aude Biannic

Emma Norsgaard

Paula Patiña

Sheyla Gutiérrez

SD Worx - Protime

Demi Vollering

Mischa Bredewold

Elena Cecchini

Lotte Kopecky

Christine Majerus

Marlen Reusser

Lorena Wiebes

Jumbo-Visma

Anna Henderson

Karlijn Swinkels

Amber Kraak

Eva van Agt

Coryn Labecki

Marianne Vos

Riejanne Markus

Team dsm-firmenich

Pfeiffer Georgi

Charlotte Kool

Megan Jastrab

Léa Curinier

Esmée Peperkamp

Juliette Labous

Elise Uijen

Canyon//SRAM Racing

Agnieszka Skalniak-Sójka

Alice Towers

Maike van der Duin

Soraya Paladin

Katarzyna Niewiadoma

Elise Chabbey

Ricarda Bauernfeind

Liv Racing TeqFind

Mavi García

Caroline Andersson

Rachele Barbieri

Thalita de Jong

Jeanne Korevaar

Silke Smulders

Quinty Ton

FDJ - SUEZ

Vittoria Guazzini

Jade Wiel

Évita Muzic

Cecilie Uttrup Ludwig

Loes Adegeest

Grace Brown

Marta Cavalli

Israel Premier Tech Roland

Elizabeth Stannard

Lara Vieceli

Nathalie Eklund

Tamara Dronova-Balabolina

Claire Steels

Fien Delbaere

Elena Hartmann

Uno-X

Susanne Andersen

Anouska Koster

Mie Bjorndal Ottestad

Maria Giulia Confalonieri

Marte Berg Edseth

Wilma Olausson

Hannah Ludwig

Jayco AlUla

Alexandra Manly

Amber Pate

Ane Santesteban

Teniel Campbell

Georgie Howe

Jessica Allen

Nina Kessler

EF Education-TIBCO-SVB

Letizia Borghesi

Magdeleine Vallieres

Sara Poidevin

Georgia Williams

Kathrin Hammes

Veronica Ewers

Alison Jackson

UAE Team ADQ

Silvia Persico

Alena Amialiusik

Oliva Baril

Elizabeth Holden

Chiara Consonni

Eleonora Camilla Gasparrini

Erica Magnaldi

CERATIZIT-WNT

Kathrin Schweinberger

Arianna Fidanza

Sandra Alonso

Nina Berton

Cédrine Kerbaol

Alice Maria Arzuffi

Marta Lach

Lifeplus Wahoo

Natalie Grinczer

Babette van der Wolf

Kaja Rysz

Margaux Vigie

Ella Wyllie

April Tacey

Typhaine Laurance

AG Insurance - Soudal Quick-Step

Ashleigh Moolman

Justine Ghekiere

Maaike Boogaard

Mireia Benito

Romy Kasper

Julia Borgström

Lotta Henttala

Arkéa

Marie-Morgane le Deunff

Maaike Coljé

Megan Armitage

Anais Morichon

Anastasiya Kolesava

Danielle de Francesco

Amandine Fouquenet

Cofidis

Morgane Coston

Rachel Neylan

Josie Talbot

Spela Kern

Gabrielle Pilote Fortin

Clara Koppenburg

Martina Alzini

St Michel - Mavic - Auber93

Coop - Hitec Products

Lidl - Trek

Human Powered Health

Fenix-Deceuninck

De Nederlandse wielerploeg SD Worx trekt met de sterkst mogelijke selectie naar de komende Tour de France voor vrouwen. Doel is kopvrouw Demi Vollering aan de eindzege te helpen. Mischa Bredewold, Elena Cecchini, Lotte Kopecky, Christine Majerus, Marlen Reusser en Lorena Wiebes gaan haar ondersteunen. “Ons doel is om de gele trui mee naar huis te nemen. Met deze sterke en uitgebalanceerde ploeg zullen we er alles aan doen om dat te bereiken”, blikt ploegleider Danny Stam vooruit.

De Tour de Femmes begint zondag in Clermont-Ferrand en eindigt zondag 30 juli in Pau. Het is de tweede editie van de Tour voor vrouwen. Annemiek van Vleuten won vorig jaar de eerste editie. “Het is een zwaar parcours met een aantal echt moeilijke etappes”, weet Stam. “Je kunt de Tour de France in een oogwenk verliezen en je moet elke dag scherp zijn, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Demi Vollering heeft zich op alle vlakken verbeterd en is beter dan vorig jaar, maar de concurrentie is de laatste weken ook sterker geworden. Ik verwacht dat we een mooie Tour gaan zien met veel strijd.”

Vollering maakt een ijzersterk seizoen door. De 26-jarige renster won in maart Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Daarna was ze achtereenvolgens de beste in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van Spanje won ze de slotetappe en greep ze met 9 seconden net naast de eindzege, die voor Van Vleuten was. Eind juni veroverde ze de Nederlandse titel op de weg. “Haar voorjaar was subliem. We gaan vol voor het geel met haar. Van Vleuten bewees in de Giro Donne dat ze weer op niveau is, maar Demi heeft in alle opzichten laten zien dat ze stappen heeft gemaakt. Vooral mentaal is ze veel sterker geworden”, aldus Stam.

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.