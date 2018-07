Dit krijgen de renners vandaag in de Alpen voor hun kiezen

Etappe 10 Dit krijgt het peloton vandaag voor de kiezen in de Alpen

7:22 Het peloton trekt vandaag in de tiende etappe van de Tour de France de Alpen in. De renners krijgen in de eerste van drie bergetappes op rij meteen zwaar klimwerk te verduren. De rit van Annecy naar Le Grand-Bornand is 158,5 kilometer lang en telt vijf beklimmingen, waarvan drie van eerste en één van buitencategorie.