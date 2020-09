Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen: volop strijd verwacht op lege berg

Emotionele ritwinnaar Bennett: ‘Ik ben echt in shock’

8 september De tranen biggelden over de achter een mondkapje verstopte wangen van Sam Bennett. De Ierse sprinter van Deceuninck - Quick-Step had vandaag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen en was overmand door emoties. ,,Sorry, ik kan alleen maar huilen”, stamelde Bennett, die eerder al succesvol was geweest in de Giro en de Vuelta maar in de Tour nog nooit een rit had gewonnen.