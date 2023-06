Dood Gino Mäder dreunt na in peloton: 'Renners zullen minder risico nemen tijdens afdaling’

,,Het is bij iedereen hard aangekomen. Ik denk dat iedereen minder risico’s zal nemen”, aldus de olympisch kampioen mountainbiken. Juist Pidcock is een erkend daler. ,,Om die reden raakte de dood van Gino me persoonlijk ook zo, want ik houd van afdalingen. Het liet me zien wat de gevolgen kunnen zijn als het fout gaat. Ik zal in de Tour geen onnodige risico’s nemen, maar je kunt die risico’s niet uitsluiten als je in een lycra-shirtje met 100 kilometer per uur naar beneden fietst. We rijden nu eenmaal geen rondjes op een vlak racecircuit.”