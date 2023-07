Duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering wordt beslist op de Tourmalet: ‘Het gaat pijn doen’

Deelnemers­lijst Tour de France Femmes | 27 Nederlan­ders aan de start van tweede editie

Annemiek van Vleuten verdedigt van 23 tot en met 27 juli haar titel in de Tour de France Femmes. Ze zal in de tweede editie in de strijd om de gele trui opnieuw concurrentie krijgen van onder anderen Demi Vollering, die in de ploeg zit bij topsprintster Lorena Wiebes. Jumbo-Visma en Team dsm-firmenich mikken vooral op dagzeges met respectievelijk Marianne Vos en Charlotte Kool. Bekijk hier een overzicht van alle deelneemsters.