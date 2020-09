Dumoulin hoopt twee plaatsen te stijgen: ‘Het wordt de grote plaat trappen en dan zullen we wel zien’

Dumoulin beleefde een rustige dag in het peloton. Een kopgroep reed in de slotfase weg en Soren Kragh Andersen pakte de overwinning. ,,Van alle renners die vandaag konden winnen, gun ik het hem wel het meest, denk ik", zei Dumoulin na afloop over zijn oud-ploeggenoot. ,,We waren altijd fijne teamgenoten. Ik wist al dat het een krachtpatser was. Vorig jaar kwam het er niet helemaal uit, maar dit jaar begint hij goed te rijden. Mooi voor hem en voor de ploeg. Ik ben blij voor ze.”



Jumbo-Visma overleefde de negentiende etappe zonder problemen. ,Wij waren blij dat een groep vooruit was. De finale was echt niet massasprint-waardig", zegt Dumoulin. Zaterdag moet hij vol aan de bak als een tijdrit naar La Planche des Belles Filles wacht. ,,Ik heb geen idee wat ik morgen kan verwachten. Ik ga er gewoon vol voor. Ik ben moe, maar iedereen is moe. Het wordt gewoon de grote plaat trappen en dan zullen we wel zien.”