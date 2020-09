Dumoulin klampt aan op slotklim: ‘Ik was niet goed vandaag’

Tom Dumoulin moest in de eerste echte beproeving van deze Tour de France alle zeilen bijzetten om in dezelfde groep als winnaar en ploeggenoot Primoz Roglic over de streep te komen. Dat lukte, al had de Nederlander meer verwacht van zichzelf. ,,Ik weet niet, ik was gewoon niet goed.”

,,Primoz was gewoon geweldig vandaag", prees Dumoulin zijn ploeggenoot, die bij de eerste aankomst bergop overtuigend naar de dagzege spurtte. ,,Hij heeft zo’n grote motor en is in de vorm van zijn leven. Na zijn val in de Dauphiné had hij het een paar dagen lastig, maar op dit moment is hij heel sterk.”

Lees ook Play Roglic bekroont werk van ijzersterk Jumbo-Visma bij eerste aankomst bergop in Tour Lees meer

Op tv was te zien dat Dumoulin niet ver voor de top een paar woorden wisselde met Roglic. ,,Hij vroeg hoe ik me voelde en ik zei dat ik niet goed was. Maar we zijn hier om de Tour te winnen en niet om iedereen de vriend te houden. Ik was wel even bang dat ik eraf moest, maar gelukkig kon ik net aanhaken.”

Hoewel Dumoulin over zijn eigen presteren wat teleurgesteld was, kon Jumbo-Visma terugkijken op een uitstekende dag. De ploeg had de touwtjes stevig in handen op de slotklim naar skioord Orcières-Merlette, waarna Roglic het overtuigend afmaakte. Omdat Julian Alaphilippe het geel behield, heeft de Nederlandse formatie bovendien niet de druk om de koers ook in de vlakke ritten in handen te nemen.

,,De ritoverwinning boeken en niet het geel pakken, dat is op dit moment geweldig”, beaamde Dumoulin. ,,We hadden vooraf al afgesproken om niet de hele dag te gaan achtervolgen. Maar toen het nog bij elkaar was op het eind en we de kans hadden om de rit te pakken, dachten we: waarom niet?”

Volledig scherm Tom Dumoulin in actie tijdens de vierde etappe. © EPA