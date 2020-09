Dumoulin na werk voor Roglic: ‘Mooi om te zien hoe sterk we zijn’

,,Twee belangrijke concurrenten zakken er doorheen. Dat is goed nieuws”, aldus Dumoulin, die in de slotkilometers de groep met favorieten aanvoerde. ,,We wilden ook voor etappewinst gaan, dat lukte net niet. Het is wel mooi om te zien hoe sterk we zijn als ploeg. We hadden het goed onder controle vandaag.”

De Tour kent morgen een rustdag, daarna wachten nog zes etappes. ,,We zijn nog niet in Parijs met het geel”, blijft Dumoulin nuchter. ,,Maar Primoz voelde zich vandaag goed, hij was zelfverzekerd.” Dumoulin zelf steeg naar de tiende plaats in het klassement. ,,Als ik in top-tien kan eindigen, met al het werk wat ik voor ploeg doe, dat zou alleen maar heel mooi zijn”, aldus de Girowinnaar van 2017. ,,Ik heb afgesproken dat ik elke dag volle bak ga rijden, tenzij het echt niet meer gaat. Dan zouden we een meer tactische afweging maken. Maar daar is nu geen reden toe.”

IJzersterke Van Aert

In de beklimming van de Grand Colombier, de tweede col van de buitencategorie in deze Tour, voerde eerste Wout van Aert de groep klassementsrenners aan. Het tempo dat de Belg ontwikkelde kostte Bernal en Quintana hun plek voorin. ,,Hij reed ook superstrak. Ik had het ook moeilijk. Mooi om te zien hoe sterk Wout is”, vertelde Dumoulin, die samen met de jarige Amerikaan Sepp Kuss tot de laatste meters in de buurt van kopman Roglic bleef. ,,We wilden ook graag de rit winnen. Dat lukte helaas net niet, maar het is toch mooi om te zien hoe we als ploeg de boel hier controleren.”



Dat daarmee de vooraf verwachte tweestrijd met Ineos, de ploeg van Bernal, in feite eindigde was niet helemaal een verrassende ontwikkeling voor Dumoulin. ,,Nee, ik ben nu niet meer verrast. Dat was ik nog wel in de Dauphiné waar je dit een beetje zag aankomen. Daar waren wij in de breedte al sterker, maar ik dacht dat ze misschien in de Tour een stapje meer zouden kunnen, maar het is een stapje minder. Misschien gaat Bernal nog verbeteren, maar 7,5 minuten pakt hij niet meer terug.”