Dumoulin: ‘Vanaf morgen gaat het koers zijn, en vandaag misschien ook al’

,,Een week met alleen maar sprintritten, met elke dag vallen en ellende omdat het klassement niet vastligt, is ook niet alles‘’, legt de 29-jarige Limburger uit. ,,Voor ons is dit wel prima zo.‘’

,,Ik vond het niet zo’n spektakel deze week. Maar dat is inherent aan de eerste Tour-week: energie sparen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.‘’

,,Vanaf morgen gaat het koers zijn‘’, voorspelt Dumoulin. ,,En vandaag misschien ook al vanwege de wind. Maar ik denk dat vanaf morgen sowieso wel een aantal ploegen weleens willen uitvinden waar ze staan. En misschien wij ook wel.‘’

Zijwind

Na enkele klimmetjes in de beginfase gaat het vanaf Castres, na 125 kilometer, in dalende en vlakke lijn richting de finish in Lavaur. ,,Vanaf Castres wordt het uitkijken voor de wind”, gaf parcoursbouwer Thierry Gouvenou al aan bij de Tourpresentatie. ,,We rijden door zonnebloemvelden met weinig beschutting. Als er zijwind opsteekt, zou dit wel eens een verraderlijke etappe kunnen worden.”

Volgens het weerbulletin van de organisatie is zuidwestenwind voorspeld, tussen 15 en 35 kilometer per uur, een zogenoemde ‘Vent d’Autan’. ,,We zijn gewaarschuwd”, aldus Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen. ,,Het zal een nerveuze finale worden en ik denk wel dat het waaieralarm zal afgaan. We zijn goed voorbereid. We weten wat we moeten doen en we zijn ook als het om waaiers gaat een sterk team.”

Vorig jaar won Wout van Aert de ‘waaierrit’ naar Albi. Nu ligt de aankomst in dezelfde streek. ,,Ja, ik verwacht een gelijkaardig scenario als vorig jaar”, zei de Belgische ritwinnaar van twee dagen eerder in Privas. ,,In de eerste plaats wordt het belangrijk om onze klassementsrenners veilig naar de finish te loodsen, zoals dat vorig jaar ook het geval was. Dit wordt misschien wel een gevaarlijke etappe.”

De zevende Tour-etappe is te volgen in ons liveblog.