Dumoulin woest op motor: 'Slaat helemaal nergens op'

Kruijswijk lovend over teamgeno­ten: 'Een perfecte dag voor ons'

18:20 Met de ritzege voor Primoz Roglic werd het opnieuw een topdag voor LottoNL-Jumbo, in deze toch al zo succesvolle Tour de France. ,,We wisten dat Primoz goed was en hebben het perfect gespeeld," zegt zijn teamgenoot Steven Kruijswijk.