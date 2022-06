Dylan Groenewegen na bewogen jaren helemaal terug: ‘Fabio en ik hadden mooie duels, hopelijk nu weer’

Door Daniël Dwarswaard



Die tinteling in het lijf zo vlak voor de Tour de France. Die adrenaline in het lichaam tijdens een massasprint. Die stress vlak vóór een massasprint. De aandacht, het spierballen rollen met die andere apen op de sprintersrots. De frustratie na afloop, of juist die ongekende kick. Dylan Groenewegen (29) heeft het gemist. Het is inmiddels drie jaar geleden dat hij de Tour reed. Toen, in 2019 in Brussel, leek hij voorbestemd om de eerste gele trui te pakken. Maar hij viel en het geel ging uitgerekend naar zijn lead-out en kamergenoot Mike Teunissen. Een paar dagen later won Groenewegen alsnog, zijn vierde Tour-rit in totaal.