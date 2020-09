Echt alles is anders in de corona-Tour

Door Daan Hakkenberg



Een peloton met een geletruidrager door een veld met zonnebloemen. Dit beeld van de Tour de France is even iconisch als cliché. Maar nu, in september, hebben de zonnebloemen de kopjes al laten hangen en zijn de meeste velden uitgebloeid. Veel is niet meer zoals het was in de Tour. Geen zonnebloemen, soms zelfs even geen Peter Sagan in het groen, Jumbo-Visma als dominante ploeg in plaats van Ineos en bovenal de dreiging van corona. In de rennershotels, voor de start, na de finish en langs de route. De enige plek die overal van gevrijwaard lijkt te zijn, is in het rijdende peloton.