Een Nederlandse zege op Alpe d'Huez? Roept u maar!

Vijf scenario'sVandaag finisht de Tour de France op Alpe d'Huez. Een berg die door Nederlanders is opgeëist op basis van prestaties uit het verleden. Een grijs verleden inmiddels. Maar daar kan vandaag verandering in komen.

Eigenlijk is het natuurlijk vooral een wintersportgebied, Alpe d'Huez. Je zou bijna vergeten dat die 13,8 kilometer lange spaghettisliert van asfalt er om die reden ligt. Met z'n 21 bochten. Die weg is bedoeld om bussen vol skiërs en snowboarders de berg op te krijgen. De klim naar Alpe d'Huez is niet aangelegd met wielrenners en wielerfans in het achterhoofd. Die ontdekten de berg later pas.



Wintersportgebieden hebben doorgaans een streepje voor bij de organisatie van de Tour de France. Brede wegen, veel parkeerplaatsen, veel hotels; de juiste infrastructuur om die hele kermis op een bergtop te krijgen. Eens in de paar jaar doet de Tour daarom Alpe d'Huez aan. En hoewel we iedere editie verder afdrijven van het laatste Nederlandse succes op de berg, blijft Alpe d'Huez het Mekka voor landgenoten die van wielerfeestjes houden. Vooral bocht 7, de 'Nederlandse bocht', is een wonderlijk schouwspel. Een dampende muur van bier, hasj, Hazes en house stuwt de renners omhoog, als tandpasta door een oranje tube.

Maar toch. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat Gert-Jan Theunisse na een krankzinnige solo door de bergen als eerste bovenkwam op Alpe d'Huez. Sindsdien won er zes keer een Italiaan, drie keer een Amerikaan, drie keer een Fransman, twee keer een Spanjaard en één keer een Luxemburger. En al die jaren kleurde de berg feller Oranje. Het is een schitterende paradox die je wellicht alleen begrijpt als je de Nederlandse volksaard kent.

Het was natuurlijk ook geen kattenpis wat de Nederlandse renners in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw lieten zien op Alpe d'Huez. Van de eerste veertien edities won er acht keer een Nederlander: twee keer Joop Zoetemelk, twee keer Hennie Kuiper, twee keer Peter Winnen, eenmaal Steven Rooks en die befaamde zegetocht van Theunisse. Dat we daar zo vaak wonnen zal deels met toeval te maken hebben. Maar in die dagen was Nederland natuurlijk ook een toonaangevend land in de wielersport.

En laat dat laatste nou net opnieuw het geval zijn. De Belgen mogen dan een gouden voetbalgeneratie hebben, dat doen wij Nederlanders in het wielrennen dunnetjes over. Na de magere decennia rond de eeuwwisseling, heersen onze landgenoten tegenwoordig in klassiekers, massasprints en grote rondes. Vandaag, in het hooggebergte, hebben we meerdere troeven.



Ofwel, een Nederlandse zege op de Nederlandse berg is eindelijk weer eens realistisch. We schetsen daarom vijf scenario's waarin Gert-Jan Theunisse een opvolger krijgt.

1. Tom Dumoulin wint op Alpe d'Huez

De hele dag rijdt Tom Dumoulin in het wiel van Chris Froome en Geraint Thomas. De Sky-trein voert de grote groep aan, geen vuiltje aan de lucht voor de Limburger. Wanneer de laatste vroege vluchter op drie kilometer van de finish wordt ingerekend, kijkt Dumoulin om zich heen. Voor hem rijden drie Sky-mannen. Achter hem zit eigenlijk niemand. In de verte spartelen mannen als Quintana en Nibali. Zodra de rode vod in zicht komt, plaatst Dumoulin een versnelling. Froome kan nog volgen maar heeft geen puf om er overheen te komen. Thomas moet het in de laatste honderden meters zelfs laten lopen.

2. Steven Kruijswijk wint op Alpe d'Huez

Nog voor de voet van de slotklim worden de vroege vluchters gegrepen. De Sky-trein dunt in de steile bochten de groep favorieten uit. Op vier kilometer van de finish is er een selecte groep over. Mannetje of tien. Froome, Dumoulin, Thomas, Quintana en Nibali doen een spelletje poker voor gevorderden, en Steven Kruijswijk ziet zijn kans schoon. Hij demarreert. Er wordt geaarzeld en naar elkaar gekeken, dus de voorsprong loopt vlotjes op tot twintig seconden. Op driehonderd meter van de finish balt Kruijswijk een vuistje richting het publiek. De zege zit in de tas.

3. Wout Poels wint op Alpe d'Huez

Na de eerste zware klim grijpt de Sky-formatie het commando in het peloton. De enorme voorsprong van de kopgroep wordt door de Britse ploeg tenietgedaan. De overmacht van Sky is verpletterend. De concurrenten worden op Alpe d'Huez één voor één de nek omgedraaid. Wout Poels, die de afgelopen dagen verstoppertje mocht spelen, is ijzersterk. Dumoulin en Thomas moeten als laatsten passen, alleen Froome kan de ontketende Poels nog volgen. Met z'n tweeën rijden ze op de streep af. Froome, met gevoel voor historie, gunt de dagzege aan zijn Nederlandse meesterknecht. Zelf pakt hij geel.

4. Robert Gesink wint op Alpe d'Huez.

Een grote groep ontsnapt aan het begin van de etappe. Gesink, al jaren niet meer vies van dergelijke ondernemingen, springt mee. Hij heeft een goede dag. Aan de voet van de slotklim is de voorsprong van de koplopers bijna acht minuten; de winnaar zit dus vooraan. Gesink kiest voor zijn eigen tempo en laat een paar nerveuze Fransmannen bij hem wegdemarreren. Na bocht 7 krijgt de Condor van Varsseveld de geest. Hij verhoogt zijn tempo gestaag, rekent de ontsnapte Fransmannen in, en rijdt de laatste kilometers als een buffel richting finish.

5. Een andere Nederlander wint op Alpe d'Huez

Bauke Mollema. Laurens ten Dam. Antwan Tolhoek. Zoals gezegd, Nederland heeft wel wat ijzers in het vuur als het gaat om klimmen. Door blessures, vorm, leeftijd of stalorders is het niet het meest waarschijnlijke scenario dat een van deze heren (of een andere Nederlandse outsider) vandaag Gert-Jan Theunisse opvolgt. Maar het blijft een scenario.



