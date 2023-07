Eén week Tour de France gevangen in tien momenten: van punaises tot boze Wout van Aert

De Tour de France is exact een week bezig en dat betekent dat het tijd is voor een kleine terugblik. In de tien meest memorabele momenten, zowel in de koers als daarbuiten, blikken we terug op de eerste week van de Tour de France 2023. Van de punaise-gate tot het akkefietje tussen Wout van Aert en Jonas Vingegaard.

Exit Mas en Carapaz

Voor de eerste etappe van de Tour de France goed en wel gefinisht was, deed zich al een memorabel moment voor. Enric Mas en Richard Carapaz kwamen hard ten val, waardoor EF Education-EasyPost en Movistar beide hun kopman verloren. Mas staakte de strijd tijdens de etappe al, maar Carapaz besloot de rit nog vol te maken. Later bleek dat hij een breuk in zijn knieschijf had. Direct al een flinke aderlating voor het klassement in deze Tour.

Familiesprookje in de Tour

Diezelfde etappe liet zich ook een fraai wielerverhaal schrijven. In de eerste etappe kwamen de gebroeders Adam en Simon Yates samen op kop te liggen. De broers, die allebei voor een ander team rijden, mochten in de finale uitmaken wie de sterkste was. Uiteindelijk greep Adam Yates de overwinning én de gele leiderstrui.

Punaise-gate in tweede etappe

Het meest opmerkelijke moment van de tweede etappe van de Tour de France werd veroorzaakt door mensen in het publiek. Een ‘stel idioten’ vond het leuk om een handje punaises op het asfalt te gooien. Onder anderen Lilian Calmejane en Jonas Rickaert reden daardoor lek. „Bedankt voor deze onzin”, schreef Calmejane op Twitter. „Ik denk dat ik niet het enige slachtoffer was van een lekke band in de finale… Weet dat je kan vallen en echt gewond kan raken door deze onzin? Stel idioten!”

Onrust in kamp Jumbo-Visma?

Op sportief vlak bleek de tweede etappe vooral een grote domper voor Wout van Aert. Hij was de grote favoriet voor de etappezege, maar zijn ploeg kon in de finale niet voorkomen dat Victor Lafay weg kon rijden. Er was vooral kritiek op Jonas Vingegaard, die zijn ploeggenoot niet leek te willen helpen. Na afloop uitte Van Aert zijn woede door op zijn stuur te slaan, een bidon naar het asfalt te smijten en niemand te woord te willen staan. Na afloop hielp het ook niet mee dat Tadej Pogacar de draak stak met Van Aert. ‘Like a child (alsof hij een kind is, red.)’, lachte de Sloveen terwijl hij Van Aert nadeed.

Woede over sprint van Philipsen

De derde etappe ging de boeken in als eerste massasprint van deze Tour. Dat bleek een prooi voor de Belg Jasper Philipsen, maar vooral Fabio Jakobsen was daar niet over te spreken. Philipsen zou geen rechte lijn hebben gesprint en raakte Van Aert zelfs op volle snelheid. „Ik zag net dat Jasper won, maar daar heb ik wel mijn twijfels bij”, vertelde Jakobsen na afloop. „Als je op anderhalve meter van de boarding begint, dan denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen.” Jakobsen hoopte dat de jury er nogmaals naar ging kijken, maar die besloot er niets mee te doen. Ook uitte de Nederlander kritiek op de parkoersbouwer. Nadat Jasper Philipsen voor de derde keer mocht juichen, kreeg hij opnieuw kritiek op zijn manier van sprinten. Alexandre Vinokourov, ploegbaas van Astana, diende zelfs een klacht in. Opnieuw tevergeefs.

Jakobsen hard ten val

Nieuwe dag, nieuwe kans, zal Jakobsen de volgende dag gedacht hebben. Opnieuw lag er een etappeprofiel dat een massasprint in de hand zou werken. Maar niets was minder waar voor de Nederlandse sprinter. Een spurt werd het wel degelijk, maar zónder Fabio Jakobsen. In de slotfase van de etappe ging hij hard tegen het asfalt. Daardoor zag hij opnieuw een sprintkans in rook opgaan. ,,Mijn fiets is gebroken en mijn lichaam is beurs en geschaafd”, aldus Jakobsen. En dan moest hij de dagen daarop ook nog de loodzware Pyreneeën in. Volgens Thijs Zonneveld een wonder dat hij weer is opgestapt.

Boete en declassering Van der Poel

Zonder concurrentie van Jakobsen sprintte Philipsen in rit vier naar zijn tweede etappezege in deze Tour de France. Dat had hij andermaal te danken aan een uitstekende lead-out van Mathieu van der Poel. Uitstekend voor zijn ploeg dan, want de jury was een stuk minder onder de indruk. Zij constateerden een duwtje van de Nederlander tegen de schouder van Biniam Girmay, waardoor Van der Poel uit de uitslag is geschrapt. Daarnaast kreeg hij een boete van 511 euro opgelegd. ,,Ik vond het wel meevallen. Girmay ook, dat zei hij me achteraf”, reageerde Van der Poel kalmpjes.

Vingegaard geeft Pogacar het nakijken

Etappe vijf dan. Eindelijk was het peloton aangekomen in de Pyreneeën en die stelden niet teleur. Jai Hindley greep niet alleen de etappezege, maar nam ook de gele trui over van Yates. Hij was 34 seconden sneller dan Vingegaard, maar dat was niet het verhaal van de dag. De titanenstrijd tussen Vingegaard en Pogacar barstte nu namelijk echt los. De Deen reed zijn Sloveense rivaal eraf op de slotklim en pakte uiteindelijk ruim een minuut. Daarmee bombardeerde Vingegaard zich ook direct tot de grote favoriet voor de eindzege.

Rodriguez onderuit gelopen door cameraman

Net na de finish van de vijfde etappe gebeurde er ook nog iets bijzonders met nummer negen in het klassement Carlos Rodriguez. De Spanjaard waarschuwde alle omstanders dat hij eraan kwam, maar een nietsvermoedende geluidsman liep de renner onderuit, tot grote woede van Rodriguez. De renner van Ineos Grenadiers hield bebloede ellebogen en wat schaafwonden over aan zijn opmerkelijke val.

Wederopstanding van Tadej Pogacar

Na de vijfde etappe werd er heel even gevreesd voor een saaie Tour, maar een dag later zette Tadej Pogacar eigenhandig de Tour weer op zijn kop. Jonas Vingegaard viel op de Tourmalet aan, maar kon de Sloveen in tegenstelling tot een dag eerder niet eraf rijden. Op de slotklim naar Cauterets-Cambasque plaatste juist de Sloveen een tegenaanval en pakte hij kostbare tijd op Vingegaard. Nog twee saaie weken Tour? Nee, hoor!

