Eerste opgave: Ethiopiër Grmay moet Tour verlaten

Froome vol vertrouwen ondanks val: De benen zijn goed

14:35 Chris Froome ging zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France onderuit en verloor 51 seconden op een groot deel van zijn concurrenten. De fysieke schade viel mee, de Brit van Team Sky had geluk dat hij terwijl hij de berm indook een paaltje net miste. ,,Bovendien belandde ik niet op het asfalt, ik heb er amper last van'', vertelde hij een dag later voor de Franse televisie. ,,De benen zijn goed.''