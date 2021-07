Even niet opletten en het monster vreet je op met huid en haar

Dylan Teuns draagt zege op aan overleden opa: ‘Het was emotioneel voor me’

3 juli Terwijl de Sloveen Tadej Pogacar met een geslaagde aanval op de gele trui veel aandacht naar zich toetrok, was Dylan Teuns zaterdag de gelukkige ritwinnaar in de Tour de France. De Belg, die twee jaar geleden al een rit won op La Planche des Belles Filles, soleerde in de slotfase naar de dagzege in Le Grand-Bornand. ,,Het was emotioneel voor me. Een week voor de Tour hebben we mijn grootvader begraven. Deze zege draag ik aan hem op”, vertelde de renner van Bahrain.