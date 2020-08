Froome jaagt op vijfde Tourzege: ‘Ik ben op de juiste weg’

Zaterdag reed Froome, die vanaf 2021 voor Israel Start-Up Nation zal uitkomen, dus zijn eerste koerskilometers sinds februari. ,,Ik vond het geweldig. Het voelde zo goed om weer terug te zijn in een echte koers, niet alleen na de val en de revalidatie, maar ook na de hele COVID-19-situatie.” Ook over zijn gevoel op de fiets was de viervoudig Tourwinnaar tevreden. ,,Mijn benen voelden goed aan. Oké, het was op de hitte na misschien geen hele moeilijke etappe, maar ik voelde me verrassend comfortabel op de fiets.”



Maandag wacht in de Route d’Occitanie een lastige etappe, met aankomst bergop na een klim van bijna elf kilometer. Daar zal meer duidelijk worden over de verhoudingen tussen Froome en zijn concurrenten zoals Egan Bernal, ploeggenoot én Tourwinnaar van vorig jaar. ,,Ik hoef het niet noodzakelijk goed te doen in die rit. Ik ben al blij om wat koersen in de benen te krijgen , met als grote doel natuurlijk klaar te zijn voor de Tour de France.”



Froome hoopt zijn vijfde Ronde van Frankrijk te winnen, na eindzeges in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij zou bij een nieuwe overwinning op gelijke hoogte komen met recordhouders Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Induráin.