Froome sluit deelname aan Vuelta niet uit

,,Dit moeten we nog verder bespreken na de Tour'', aldus ploegleider Nicolas Portal in gesprek met Cyclingnews. ,,Ik geloof dat hij de drie grote rondes in één seizoen kan rijden. Maar we moeten zien hoe hij zich na de Tour voelt. Wat tijdens de koers gebeurt maakt verder niet uit, al is de kans groter dat hij de Vuelta rijdt als hij ook de Tour wint.'' Toch hangt Vuelta-deelname ook af van hoe goed Froome uit de Tour komt: ,,Het belangrijkste is hoe zijn gezondheid is na de Tour'', gaat Portal verder. ,, En we moeten overwegen wat hij zou kunnen doen tijdens de Vuelta.'' Toch gelooft de Fransman in Froome's mogelijkheden: ,,Ik geloof erin dat het kan. Hij heeft de combinatie Tour-Vuelta al gedaan. Het belangrijkste blijft gewoon hoe hij zich voelt.''