Fuglsang hoort nu ook bij de kanshebbers

Schachmann mist erkenning in eigen land: ‘Ben in Nederland en België bekender’

14:42 Vorig jaar won hij al een etappe in de Giro d'Italia, dit jaar volgden onder meer drie ritzeges in de Ronde van Baskenland. Maar tot grote populariteit in zijn vaderland Duitsland heeft dat voor wielrenner Maximilian Schachmann nog niet geleid. ,,Voor mijn gevoel ben ik in België en Nederland inmiddels bekender dan in mijn eigen land. Het zou leuk zijn als dat andersom was", zegt de Duitse kampioen in de Süddeutsche Zeitung.