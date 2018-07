Gaviria 23ste debutant die op openingsdag geel pakt

Dag één van de Tour in cijfers

17:59 De kop is eraf: de Tour de France is weer begonnen. Fernando Gaviria wist vandaag de koers naar zich toe te trekken en is daarmee de eerste Tourdebutant sinds Fabian Cancellara in 2004 die de openingsetappe wint. Statistiekenbureau Gracenote zette nog enkele feitjes op een rij.