Gaviria maakt alleen in de sprint echt oorlog

Kruijswijk niet helemaal tevreden: Ik schrok van tijd bij eerste meting

9 juli Kopman Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo was niet heel erg te spreken over de elfde plaats in de ploegentijdrit in de Tour de France. De Nederlandse formatie leverde 1.15 minuut in op het winnende BMC. ,,We zijn te voorzichtig gestart, ik schrok gewoon van de tijd bij de eerste meting'', zei hij na de rit tegen de klok.