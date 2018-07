Geraint Thomas, van pechvogel tot Tour-winnaar

In 2013 voltooide hij de Tour met een breukje in zijn bekken, in zijn tijd bij de beloften liep hij een gescheurde milt op nadat hij in Australië in botsing was gekomen met een metalen veer. En vorig jaar, nog voor zijn val in de Tour, had de pechvogel in de Giro al moeten opgeven een paar dagen nadat hij over de voor hem gevallen Wilco Kelderman was geduikeld.



Een echte winnaar was hij niet. Natuurlijk, op de baan won hij in de ploegenachtervolging tweemaal olympisch goud. Maar op de weg moest Thomas zich delen van zijn loopbaan opofferen in een rol als meesterknecht van Chris Froome. Ze kennen elkaar al vanaf 2008 toen ze ploeggenoten werden bij het kleine Barloworld. Samen stapten ze in 2010 over naar het gloednieuwe project Sky waar Froome uitgroeide tot wellicht de beste ronderenner van zijn generatie. Thomas, met het uiterlijk van een britpop-zanger, bouwde in de schaduw een aardige erelijst op met winst in de E3 Harelbeke in 2015 en de eindoverwinning in Parijs-Nice in 2016 als uitschieters. Dit jaar won hij het Critérium du Dauphiné, met een mogelijk kopmanschap voor de Tour in zijn achterhoofd. Het was lang de vraag of Froome in Frankrijk zou mogen starten vanwege de salbutamolaffaire die lang boven diens hoofd hing.