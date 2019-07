Gestrafte Martin en Rowe komen met videoboodschap, teams gaan in beroep

De Duitser kreeg het tijdens de zeventiende etappe aan de stok met Rowe, een renner van Ineos die de Ronde van Frankrijk eveneens moet verlaten. Volgens Martin Bruin, commissaris bij de UCI en voormalig voorzitter van de jury in de Tour de France, heeft de actie van Jumbo-Visma weinig kans van slagen. ,,Het heeft geen zin om bezwaar te maken, je kan niet in beroep gaan tegen een beslissing van de jury.”

Statement

Niet veel later stuurde Jumbo-Visma via Twitter een filmpje de wereld in (zie onderaan). Daarin zitten Martin en Rowe naast elkaar, om uit te leggen dat de straf voor beiden in hun ogen te zwaar is. Beide renners gaven daarbij aan dat er, in het heetst van de strijd, door henzelf fouten zijn gemaakt en boden hun excuses aan. Ook vonden de twee het ‘een shock’ en overdreven dat ze uit de Tour zijn gezet.