Gevallen Buchmann hoeft geen streep te zetten door Tour de France

Buchmann kwam zaterdag ten val in de vierde etappe van de Dauphiné en moest opgeven. Hij is een van de kandidaten voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk die eind augustus begint. Buchmann is de nummer vier van vorig jaar. ,,Zoals het er nu naar uitziet, loopt zijn start in de Tour geen gevaar. We moeten even afwachten wanneer hij de training kan hervatten", aldus Denk.



De kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma kwamen ook ten val in een afdaling tijdens de Dauphiné. Roglic, die leider was in het klassement, ging zondag niet meer van start in de vijfde en laatste etappe. Kruijswijk kon na zijn val al niet meer verder door een ontwrichte schouder. Het is voor beide renners spannend of ze op tijd hersteld zijn voor de Tour.