'Greipel tekent contract bij Fortuneo'

Lance Armstrong: Dumoulin gaat ooit de Tour winnen

31 juli Lance Armstrong ziet in Tom Dumoulin een toekomstig Tourwinnaar. ,,Dumoulin wint ooit de Tour'', is de verguisde oud-wielrenner van mening in zijn podcast The Move. ,,Ik weet niet of het volgend jaar is, maar hij zal winnen.''