Groene veelvraat Sagan ligt in Frankrijk op koers voor meer records

Met het groen stevig om de schouders stapt Sagan morgen in Albi op voor de etappe naar Toulouse. In deze Tour de France staat de Slowaakse sprinter alweer sinds dag 3 aan de leiding in het puntenklassement. Hij blijft er koel onder en trekt onderweg niet eens vol aan voor de tussensprints. ,,You win some, you lose some”, klinkt het na de finish in typisch Sagan-Engels.