Groenewegen zit niet bij pakken neer: ‘Ik heb deze Tour wel een rit gewonnen’

,,Het was een heel hectische dag, waarin ik in de slotfase niet lekker in positie kwam. Toen kwam er toch een gaatje. Ik koos links, Ewan dook naar rechts. Maar hij was gewoon te sterk. Maar ik ben zeker niet teleurgesteld. Het is jammer dat het vandaag niet is gelukt, maar ik heb wel een ritzege deze Tour. Dat was het doel.”



Groenewegen was op de openingsdag in Brussel de grote favoriet om de eerste gele trui te pakken, maar een val voorkwam dat. Vervolgens won zijn ploeggenoot Mike Teunissen de rit en won de ploeg de volgende dag ook de ploegentijdrit. Groenewegen herstelde van zijn val en sloeg toe in rit zeven. ,,Jammer dat het vandaag niet lukt maar we hebben een goede Tour gehad.”