Haribo en pannenkoeken hielpen onze Tom er weer bovenop

Peter Sagan is zijn spierbal­len kwijt

10 september Caleb Ewan won, maar na de sprint in Poitiers ging het vooral over Peter Sagan en zijn ‘schouderkopstoot’ tegen Wout van Aert. Sagan won nog geen etappe deze Tour en na zijn diskwalificatie is zijn achtste groene trui verder weg dan ooit. ,,Waarschijnlijk wint hij een rit als niemand het verwacht.’’