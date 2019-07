‘Heel pijnlijk om letterlijk uit de Tour te vallen’

Daan Hakkenberg



Terpstra dacht de massale valpartij op iets minder dan 30 kilometer voor de streep te kunnen ontwijken. ,,Ik kon op zich op tijd remmen, maar achter me niet dus werd ik de valpartij ingeduwd. Ik viel op mijn hoofd en mijn schouder. Daar ben ik met mijn volle gewicht op gekomen, omdat ik gelanceerd werd,’’ vertelde Terpstra nadat hij röntgenfoto’s had laten maken.



Aangeslagen stapte hij uit het Centre Médical Mobile, het mobiele hospitaal bij de finish. Zijn rechterarm zat in een mitella, het jasje van de ploegarts hing om zijn bovenlijf en in zijn gezicht had hij een snijwondje en lichte schaafwonden. Terpstra wist niet of hij buiten bewustzijn was geweest, maar had naar eigen zeggen een lichte hersenschudding. ,,Ik was een beetje draaierig in het begin. Ik heb wel een tik op mijn hoofd gehad, maar dat boeit me niet. Mijn schouder doet gewoon verschrikkelijk pijn.’’