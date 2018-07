‘Het kan ook een keer in de Tour lukken’

Ten Dam vervangt geblesseer­de Kelderman

2 juli Laurens ten Dam vervangt Wilco Kelderman als meesterknecht van Tom Dumoulin in de Tour de France. Sunweb maakte eerder op de dag bekend dat Kelderman door een val op zijn rechterschouder tijdens het NK van afgelopen zondag niet van start kan gaan. Ten Dam is naast Dumoulin de enige Nederlander in de ploeg.