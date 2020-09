Het weekend van Dumoulin: ‘Ik kan de Tour niet winnen, de ploeg wel’

Beste Nederlander Mollema gretig na goede dag: ‘Jammer, anders rijd je hier misschien voor de dagzege’

17:48 Met een zesde plaats in de negende rit van de Tour de France kende Bauke Mollema een goede dag in de tweede Pyreneeënrit. De Nederlander van Trek-Segafredo kwam met een goed gevoel op elf seconden van winnaar Tadej Pogocar over de streep in Laruns.