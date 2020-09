Het WK direct na de Tour: een must of een last?

Podcast | Etappe 17: 'Het wordt een beest van een klim, met een beest van een klim’

16 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag twee cols van de buitencategorie én finish bergop. Dit is de voorbode van de definitieve verhoudingen in het klassement. Het duel tussen de twee Slovenen; wordt het Pogacar of Roglic?