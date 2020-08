Hidde van Warmerdam presenteert vanavond live Tour Quiz: ‘Gewoon meedoen!’

Het aftellen is begonnen. Niet alleen voor de start van de Tour de France maar ook voor de Tour Quiz live, een interactieve quiz die Hidde van Warmerdam vanavond om 19.30 uur gaat presenteren. De Tour Quiz is een dagelijkse quiz die gedurende de Tour altijd om 19.30 uur plaatsvindt.

,,Als je echt fan bent van wielrennen dan doe je mee aan deze quiz. Wat is er nou leuker dan het testen van je kennis, zeker met een sport met zo’n rijke historie en dagelijks nieuwe ontwikkelingen in de grootste wedstrijd van het jaar. Geen twijfel, gewoon meedoen”, aldus Hidde. Doe via deze link vanavond mee!

Hoe werkt het?

Je speelt eenvoudig mee via onze AD app (download de meest recente versie). In de AD app kan je via het menu naar de funomgeving. Hier staat de quiz. Je kunt de quiz ook via de webbrowser spelen (alle browsers behalve Safari). Ga naar de Tour Quiz. De Quiz bestaat uit 12 interessante vragen met 4 multiple choice antwoordmogelijkheden. Maar let op de tijd want die gaat sneller dan je denkt.

,,Het is een nieuwe techniek en het is elke dag live, dat maakt het spannend. Iedere keer is de locatie verschillend. Waar wij zijn met de mobiele studio van In Het Wiel, daarvandaan presenteer ik de quiz. Elke dag weer een verrassing waar we staan en dan zorgen dat het goed loopt, dus ook vanuit Frankrijk”, geeft Hidde aan.

Wat moet ik in mijn agenda zetten?

De Tour Quiz live begint vanavond om 19.30 uur. Belangrijk is om iets eerder alvast de quiz op te zoeken in de AD app of naar deze link te gaan en in te loggen, zodat je zeker weet dat je de eerste quiz niet gaat missen.