Hirschi strandt in zicht van de haven: ‘Ik ben superverdrietig’

De wereldkampioen bij de beloften van 2018 had enorme indruk gemaakt, zoals hij dat eerder al deed in de tweede etappe waarin Julian Alaphilippe hem net van ritwinst had afgehouden. Maar bewonderende woorden konden hem zondag niet opbeuren. ,,Ik kan niet blij zijn over mijn optreden, ik ben superverdrietig”, zei de 22-jarige renner uit Bern, die in Fabian Cancellara een beroemde oud-renner als manager heeft.

Ploegleider Reef: Het was een kans, hij was dichtbij

,,Marc heeft geweldig gereden, maar wat koopt hij ervoor?” begreep ploegleider Marc Reef de teleurstelling bij zijn renner. Zelf was Reef ook ontgoocheld over de afloop van de etappe, waarin Sunweb vanaf kilometer nul in de aanval was geweest. ,,We komen hier voor een ritzege. Het is heel jammer dat je ‘m net mist. Het was spannend. Halverwege de rit had ik even contact met onze collega’s van Jumbo-Visma. Ik wilde weten wat zij van plan waren. Toen ik hoorde dat ze er vol voor gingen, wist ik wel dat het moeilijk zou worden. Zeker met die lastige laatste klim.”



Vroeg in de koers hadden onder anderen ook de Belg Tiesj Benoot en de Deen Søren Kragh Andersen geprobeerd een aanval op te zetten. ,,Maar met Marc voorop hadden we onze beste kaart op tafel. Hij liet zien dat hij heel goed was. Marc kan ook heel goed focussen op één dag. Het was een kans, hij was dichtbij”, aldus Reef bij de NOS.