Hoe lang kan Van der Poel het geel behouden?

Maandag

De kans is bijzonder klein dat Van der Poel vandaag niet zijn tweede gele trui krijgt uitgereikt. De etappe van Lorient naar Pontivy is weinig uitdagend en een massasprint lijkt onvermijdelijk. Aan de streep liggen bonificatieseconden voor de nummers één, twee en drie. De winnaar mag tien seconden van zijn tijd aftrekken en dat betekent dat alleen Julian Alaphilippe een gooi naar het geel kan doen in het geval van een massasprint.

Dan moet de Fransman wel als eerste over de streep komen vanmiddag. Dit is een zeer onwaarschijnlijk scenario. De kans dat Alaphilippe in een vlakke etappe mannen als Ewan en Démare voor kan blijven is, behoudens een grote valpartij, nihil. Zijn ploeg Deceuninck-Quick-step zal vandaag bovendien voor de kansen van Mark Cavendish rijden.

Dinsdag

Voor de etappe van dinsdag geldt precies hetzelfde. Een massasprint kondigt zich aan en alleen op de finishstreep liggen bonificatieseconden. In theorie is het mogelijk dat renners met de bonificaties van etappe drie en vier samen een gooi doen naar het geel. De top-20 van het klassement bestaat echter nu al bijna volledig uit klassementsmannen en die zullen zich niet in de sprints willen mengen. Wout van Aert is op 31 seconden de kortst geklasseerde renner die een massasprint kan winnen.

Woensdag

De Belg heeft echter aangegeven geen energie te willen verspillen in de sprints, omdat hij zich richt op de tijdrit van woensdag. Deze 27,2 kilometer lange individuele rit kan wel eens het einde zijn van Mathieu zijn gele dagen. Goede tijdrijders als Tadej Pogačar en Primoz Roglič staan binnen 15 seconden van de Nederlander en aartsrivaal Van Aert heeft aangegeven in de tijdrit een aanval op het geel te willen doen.

Er zijn twee scenario’s mogelijk waarin Van der Poel ook na woensdag het geel om de schouders heeft. De eerste is simpelweg zwaar boven verwachting presteren in de tijdrit en slechts een paar seconden verliezen op de concurrentie. Een andere mogelijkheid is dat Van der Poel zich gaat mengen in de massasprints om zelf bonificatieseconden te pakken. In dat geval zou hij zichzelf meer marge kunnen bieden, waardoor de voorsprong in de tijdrit makkelijker te verdedigen is. Op pure snelheid is het echter maar de vraag of Van der Poel iemand als Caleb Ewan kan verslaan.

Na woensdag

Mocht Van der Poel het toch voor elkaar krijgen om na de tijdrit klassementsleider te zijn, dan mag hij de gele trui waarschijnlijk nog twee dagen langer dragen. Etappe zes is wederom een massasprint en etappe zeven is een heuvelrit die voor hem gemaakt lijkt te zijn. Zaterdag zal dan het definitieve einde zijn van Van der Poel in het geel. De bergrit naar Le Grand-Bornand is normaal gesproken veel te zwaar voor de Nederlander.