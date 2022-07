Hugo Houle draagt zege op aan overleden broer, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar blijven in Pyreneeën bij elkaar

Morgen en overmorgen volgen twee nog zwaardere etappes in de Pyreneeën en zaterdag is er nog een individuele tijdrit van 40 kilometer, maar voorlopig zit Vingegaard nog altijd stevig in het geel. De Deen werd vandaag uitstekend geholpen door Sepp Kuss en Wout van Aert. De Belg zat mee in de eerste ontsnapping en liet zich daar uit zakken op het moment dat er geklommen moest worden op de Port de Lers, waar Pogacar met drie verschillende aanvallen probeerde om Vingegaard te lossen. Dat lukte niet en ook op het moment dat de afdaling werd ingezet ging Pogacar er snel vandoor, maar opnieuw bleek dat tevergeefs.



Op de Mur de Péguère werd het even later nog zwaarder, maar ook hier bleek Pogacar niet sterk genoeg om Vingegaard van zich af te schudden. In de zware laatste drie kilometer van deze Pyreneeën-klim (zo'n 13 procent in de laatste kilometers) was Sepp Kuss erg belangrijk door de leiding te nemen. Geraint Thomas en zijn mannen van Ineos Grenadiers konden niet op tegen het klimgeweld van het flink uitgedunde Jumbo-Visma. Thomas blijft derde in het algemeen klassement op 2 minuten en 43 seconden. Nairo Quintana kon wel mee met Vingegaard en Pogacar, maar de Colombiaan blijft vierde met een achterstand van 4 minuten en 15 seconden achterstand op Vingegaard.

Zes minuten voor het spel in het klassement maakte Hugo Houle de dienst uit in deze rit. De 31-jarige Canadees van Israel-Premier Tech ging overtuigend naar de etappezege, gevolgd door zijn land- en teamgenoot Michael Woods en de Amerikaan Matteo Jorgenson. Valentin Madouas kwam er in de laatste kilometer nog bij en werd uiteindelijk tweede. Houle droeg zijn etappezege op aan zijn broer, die tien jaar geleden op tragische wijze om het leven kwam. ,,Deze is voor mijn broer", riep de Canadees kort nadat hij over de finish kwam in Foix.

Simon Geschke pakte weer punten in het bergklassement en Wout van Aert in het puntenklassement, waarmee de strijd om de bolletjestrui en groene trui nog een stuk minder spannend werd aan het begin van de slotweek van de Tour.

Sepp Kuss sprak na afloop namens Jumbo-Visma over een vrij zorgeloze dag, waar er vooraf wellicht meer vuurwerk van Pogacar was verwacht. ,,Ik denk dat we alles onder controle hadden. We zijn rustig gebleven op het moment dat er aanvallen kwamen. Ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag en dat we met vertrouwen naar de komende etappes kunnen. Er komen nog twee zware dagen aan. Na de rustdag voelde ik me weer fris en ik denk dat ik dat vandaag heb laten zien.”

Volledig scherm Hugo Houle. © ANP / EPA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Etappe 16. © Tour de France

